Com o intuito de fomentar as ações para a ressocialização do Sistema Prisional de Rondônia, reeducandos do regime fechado do Centro de Ressocialização Cone Sul participaram de uma ação ambiental, por meio do Projeto “Juntos Por um Brasil Mais Verde”, de iniciativa privada, que acontece no Brasil e em toda a América Latina, com uma meta a ser alcançada: plantar 1 milhão de árvores até 2030. Em Rondônia, o objetivo é o reflorestamento e a proteção do igarapé Pirijçá, localizado no município de Vilhena.

A parceria surgiu através de um convite de uma empresa privada que atua no ramo de máquinas agrícolas à Prefeitura Municipal de Vilhena, que por sua vez utilizou mão de obra carcerária através de Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A ação contou com a mão de obra reeducanda de 35 internos do Projeto “Semear e Ressocializar”, que ficaram responsáveis pelo coveamento, adubação e plantio de 2.500 mudas de açaí, ingá, jatobá, ipê, cerejeira, mogno e copaíba. A ação aconteceu na primeira quinzena de fevereiro.

O coordenador de projetos da Sejus, Adelir Cardoso pontuou sobre a importância do Projeto para o município e também aos internos. A participação destes na Campanha “Juntos Por um Brasil Mais Verde” vem ao encontro do processo de ressocialização no sistema prisional, pois atribui conhecimentos em cuidados com meio ambiente e, em contrapartida, beneficia o município com arborização e proteção da fauna e flora local”, ressaltou.

IDEALIZAÇÃO DO PROJETO

Para tornar a ideia realidade, ações como: o auxílio durante todo o Projeto, a recuperação da área degradada, disponibilização do maquinário e mão de obra, limpeza do local, coveamento, adubação e plantação foram executadas. A iniciativa foi possível com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e, dos colaboradores de diversos departamentos, que foram voluntários.

O município de Vilhena se encontra em uma região de faixa de transição entre o bioma do cerrado, floresta amazônica e floresta tropical, por isso a cidade foi escolhida para desenvolver o trabalho junto a estes órgãos institucionais, no tocante à realização da mão de obra para o referido plantio.

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, o Projeto chega para somar junto aos cuidados da gestão referentes à preservação da natureza e do meio ambiente.