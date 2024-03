Na tarde desta quinta-feira, 29 de fevereiro, o Prédio de Ciências Médicas do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA foi palco de uma importante ação de saúde pública.

Acadêmicos do sexto período do curso de Enfermagem, sob a supervisão da Professora Camila Monique Aramaio, Coordenadora de Estágio do curso de Enfermagem, conduziram com sucesso uma campanha de vacinação contra a Gripe.

A iniciativa beneficiou prioritariamente os colaboradores, alunos e professores da FIMCA que não apresentaram histórico de reações adversas graves à vacina. A campanha contou com a administração de 300 doses da vacina contra a Gripe, proporcionando uma oportunidade essencial para a proteção da saúde individual e coletiva.

Segundo o Me. Eduardo P. Paschoal, coordenador do curso de Enfermagem da FIMCA, “O evento foi de fundamental importância para o fortalecimento do eixo extensão, possibilitando aos acadêmicos um contato direto com o público e o trabalho de áreas do conhecimento como políticas públicas, saúde coletiva e gerenciamento”.

Os participantes desta ação compareceram ao local portando os documentos necessários, que incluíam identidade, Cartão do SUS ou CPF. Esta foi uma oportunidade valiosa para contribuir com a saúde da comunidade e promover uma cultura de prevenção.

