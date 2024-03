Entre os dias 4 e 6 de abril, o Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena (RO), será palco da primeira edição da Sicoob AgroTech, uma feira que promete revolucionar o agronegócio no Cone Sul de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso.

Com grandes empresas já confirmadas, o evento será um campo de negócios, inovação e tecnologia, trazendo as últimas novidades do setor.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Sicoob Credisul e a Prefeitura de Vilhena, com correalização do Sebrae-RO e Embrapa. Além do apoio de importantes instituições como Aprosoja, Copama, Senar, Sindicato dos Produtores Rurais e Emater.

Aberta ao público, a Sicoob AgroTech oferecerá um ambiente diversificado, com soluções para diferentes tipos de cultivos e propriedades. Será um ponto de encontro para o lançamento das principais tendências do agronegócio. O evento terá uma programação completa, com palestras, consultorias, vitrine tecnológica, exposições, hubs de inovação, leilão, concurso leiteiro e uma variedade de produtos em exposição. E será uma rede sólida de networking para agricultores e empresários.

Para garantir uma experiência única, o Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito está na reta final de uma revitalização e foi dividido em áreas estratégicas. Com 62 mil m² de espaço para negócios e mais de 250 stands, a expectativa é atrair um público de mais de 10 mil pessoas durante os três dias de evento.

Rafael Fermino, coordenador do evento, destaca que a feira vem para preencher uma carência da região em eventos voltados para o agronegócio. Ele ressalta que a distância apresenta um desafio para conectar expositores e produtores rurais. “Em parceira com a Emater e prefeituras locais estamos organizando um evento de grande impacto, inclusive eles vão disponibilizar ônibus para trazer os produtores a feira. O evento vai movimentar a economia local”.

Não perca a oportunidade de fazer bons negócios e ficar por dentro das últimas novidades do agronegócio. Acesse o site oficial da Sicoob AgroTech em https://sicoobagrotech.com.br/