Acompanhe a previsão do tempo para o primeiro fim de semana de março em todas as regiões do país:

Previsão para sábado (2)

Sul

Sol e tempo firme em praticamente todas as áreas da região. Chuvas passageiras, com fraca a moderada intensidade, somente no leste de Santa Catarina e do Paraná. Pancadas com trovoadas no extremo oeste do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná.

Sudeste

A atuação de uma baixa pressão na altura do litoral norte do Rio de Janeiro, e de uma alta pressão mais ao sul, deixam o céu com muitas nuvens em toda a faixa litorânea, Grande São Paulo e Vale do Paraíba, com chuva a qualquer hora.

Fortes pancadas de chuva são esperadas para o leste de Minas Gerais e interior do Espírito Santo. Tempo firme no sudoeste de São Paulo.

Centro-Oeste

Tempo abafado em todas as áreas. O sol predomina, e a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva com trovoadas; elas já ocorrem pela manhã, de forma isolada, no norte de Goiás.

Nordeste

Predomínio de sol em todas as áreas. Entre a região de Salvador e o litoral do Piauí, chuvas passageiras. Nas demais áreas, tempo abafado e pancadas de chuva com trovoadas; há risco de chuvas fortes no extremo sul da Bahia.

Norte

Em todo o Amazonas, Acre, no norte de Rondônia e oeste do Pará, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em todas as demais regiões, sol, tempo abafado e pancadas de chuva a partir da tarde.

Previsão para domingo (3)

Sul

A chegada de uma nova frente fria deixa o tempo instável em quase toda a região. No Rio Grande do Sul, pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, e nas outras áreas a partir da tarde. A exceção fica por conta do norte e leste do Paraná, onde o tempo fica firme.

Sudeste

Tempo firme em quase todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, além do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e Zona da Mata. No sul do Espírito Santo e uma pequena porção no sudeste de Minas Gerais, sol predomina mas são esperadas chuvas passageiras.

A chuva é mais persistente e volumosa no norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, incluindo o extremo nordeste de São Paulo, tempo abafado e pancadas isoladas de chuva.

Centro-Oeste

Em todas as áreas, o sol predomina, o tempo fica abafado e são esperadas pancadas de chuva. Entre o leste do Mato Grosso e a região central de Goiás, pancadas isoladas de chuva já pela manhã.

Nordeste

Na faixa leste, entre o Alagoas e o Rio Grande do Norte, o sol predomina e ocorrem chuvas passageiras.

No sul da Bahia, muita nebulosidade e chuvas mais persistentes. Nas demais áreas, tempo abafado e pancadas de chuva, que são potencializadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) na costa norte.

Norte

O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva por toda a região. No Acre, Roraima e em Rondônia, a chuva é mais isolada. Chuvas passageiras no leste do Amapá.