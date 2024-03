A JBL Soundbar 9.1 foi lançada no Brasil em 2020, trazendo todas as melhores especificações da marca no nicho de soundbars e prometendo uma revolução no sistema de som doméstico.

Ideal para quem tem pouco espaço disponível e não deseja vários cabos, fios ou diversas caixas de sons espalhados pelo ambiente, mas que, em contrapartida, quer uma soundbar realmente potente, a JBL Soundbar 9.1 é uma escolha mais que acertada.

Com altíssima potência e um visual clean, ela vem como opção ideal para quem busca um dispositivo top de linha. Mas será que ela é tudo isso mesmo? Confira nossas considerações.

JBL BAR 9.1 True Wireless Surround Dolby Atmos 5.1.4 820W

Design e Construção

A JBL Soundbar 9.1 impressiona desde o primeiro olhar com seu design moderno e minimalista. A soundbar em si é fina e discreta, projetada para se integrar perfeitamente à decoração de qualquer ambiente e você poderá desfrutar do som surround sem comprometer a estética do ambiente.

O equipamento é formado essencialmente por cinco componentes, todos na cor preta, ideal para combinar com qualquer decoração:

A soundbar em si , que é parte mais fina (aquela barrinha comprida típica do equipamento). Ela possui botões físicos que permitem o controle de volume e liga/desliga na própria soundbar.

Subwoofer: caixa maior que pode ser posicionada ao lado do móvel.

Duas caixas de som destacáveis, que geralmente são posicionadas atrás do sofá, para que o usuário sinta a experiência de imersão no áudio.

Controle remoto de fácil uso.

Potência

Com nove alto-falantes e uma potência total de 820 watts em 5.1.4 canais, esta soundbar não decepciona. Ela proporciona um som imersivo que preenche toda a sala!

Os graves são profundos e impactantes, e isso é uma característica comum dos produtos JBL, mesmo as caixas de som mais compactas da marca trazem esse diferencial. Os agudos são claros e detalhados, e a tecnologia Dolby Atmos oferece uma experiência sonora tridimensional que coloca você no centro da ação. E para quem curte jogos, o Dolby Atmos e DTS X asseguram áudio mais preciso e imersivo.

Outros recursos

Além da qualidade de áudio, a JBL 9.1 vem com uma série de recursos adicionais que a tornam uma escolha ainda mais atraente:

A conectividade Bluetooth 4.2 e Wi-Fi permite que você transmita música sem fio de seus dispositivos favoritos.

Compatibilidade com AirPlay.

Chromecast para transmissão.

Compatibilidade com assistentes de voz como o Google Assistant e a Amazon Alexa.

Experiência de usuário e veredito

Na questão de uso, a nossa review JBL Soundbar 9.1 conclui que ela é fácil de configurar e usar, com controles intuitivos que permitem ajustar facilmente o volume, trocar de faixa e alternar entre diferentes modos de áudio.

Na questão de imersão, além de apresentar potência sonora que transforma o ambiente em uma experiência de cinema, a JBL Soundbar 9.1 também melhora o som 3D.

Em resumo, a Soundbar JBL 9.1 é a escolha top para quem procura uma experiência sonora premium em casa, com sua qualidade de áudio de 820W na qualidade JBL, design elegante e uma variedade de recursos avançados. Definitivamente esta soundbar oferece um desempenho de primeira linha. Se você está procurando transformar sua sala de estar em uma verdadeira experiência de áudio, a JBL Soundbar 9.1 é definitivamente uma ótima escolha.