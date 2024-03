Na sexta-feira (01), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) marcou presença na cerimônia de inauguração da nova sede da Associação Vida, em Cacoal.

A Associação Vida, fundada em 2002 como Associação Beneficente Adonai (ABA), tem como objetivo principal oferecer serviços de educação, saúde e assistência social à população e à comunidade local.



O evento contou com a presença do presidente da Associação Vida, Pastor Djalma Galdino da Silva, que destacou a importância da parceria com o deputado Cássio Gois. “É fundamental contar com o apoio de pessoas comprometidas com o bem-estar da comunidade, como o deputado Cássio Gois, que já se prontificou em ajudar a associação através de emendas parlamentares”, afirmou o Pastor Djalma.



Em 2023, o deputado Cássio Gois destinou 40 mil reais em emenda parlamentar para aquisição de máquinas de costura, visando beneficiar pessoas interessadas em aprender e praticar costura, além de oferecer uma terapia ocupacional para desestressar. Essa ação, segundo o Pastor Djalma, demonstra o comprometimento do parlamentar com a comunidade local.



A secretária de Assistência Social e Trabalho de Cacoal, Marilande Alves, ressaltou a importância do apoio do deputado Cássio Gois, mencionando que a Associação Vida nunca havia recebido ajuda do poder público antes. A Associação Vida também expandirá seu alcance, atendendo a 80 crianças da região, oferecendo-lhes um ambiente seguro e acolhedor.



Durante o evento, o deputado Cássio Gois reforçou seu compromisso com a comunidade de Cacoal, destacando a importância de apoiar iniciativas como a Associação Vida. “É gratificante poder contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Estou sempre à disposição para ajudar no que for preciso”, afirmou o deputado.