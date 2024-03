Associação Comunitária de Nova Olinda (Arcnol), no município de Theobroma, foi contemplada com um caminhão 3/4 destinado pelo deputado Ezequiel Neiva. O veículo para apoiar dezenas de pequenas propriedades rurais foi solicitado pelo vereador Zé Barros Júnior.

A entrega do caminhão ocorreu no último final de semana, com a presença do prefeito Gilliard Gomes, e do diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), Wiveslando Neiva. Para a aquisição do veículo, Ezequiel Neiva destinou R$ 454 mil de emenda parlamentar individual.

Ezequiel Neiva destacou a importância do caminhão para fomentar o desenvolvimento a agricultura na região. Disse que os associados terão à disposição um veículo para o transporte tanto da produção quanto dos insumos utilizados no campo.

O vereador Zé Barros Júnior afirmou que cerca de 80 famílias serão atendidas com o investimento. Disse que o veículo é essencial para os trabalhos do dia a dia nas propriedades.

Wiveslando Neiva frisou que a chegada de equipamentos e implementos agrícolas no campo representam o aumento da produção, a geração de empregos e o aumento da renda para as famílias.

O prefeito Gilliard Gomes agradeceu ao deputado Neiva pelos investimentos que o parlamentar tem realizado no município. “Temos recebido recursos para diversos setores. Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro de Theobroma”, afirmou o deputado.

O presidente da Associação Nova Olinda, Valtair Alves Faria, disse que a chegada do caminhão é um grande incentivo ao produtor. Disse que o veículo foi uma escolha dos associados, que mantiveram reunião para decidir pelo benefício.