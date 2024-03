Um acidente ocorreu em Colorado do Oeste nesta terça-feira, 5, quando um carro VW Voyage, transportando cinco passageiros, capotou após uma colisão com um Fiat Toro no cruzamento das ruas Amazonas e Helicônia. Felizmente, não houve ferimentos graves, apenas algumas escoriações leves foram relatadas entre os ocupantes.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, o condutor do VW Voyage seguia pela Avenida Amazonas quando, no cruzamento com a Rua Helicônia, o motorista do Fiat Toro teria desrespeitado a sinalização de preferência, resultando na colisão que levou ao capotamento do Voyage.

As autoridades policiais foram chamadas para registrar o incidente.

>>>Vídeo abaixo: