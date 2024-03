Na manhã de terça-feira, 05, uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) culminou na prisão de um homem acusado de coautoria de um homicídio no município de Vilhena. O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública -Unisp (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Vilhena, equipes da PM e da PC prenderam um homem acusado de coautoria em um homicídio ocorrido no município de Vilhena no mês de fevereiro, onde o autor foi preso em flagrante.

O crime ocorreu no dia 06 de fevereiro de 2024, quando a vítima estava na esquina da rua Paineira, em frente a uma farmácia, e o autor e o coautor se aproximaram em um veículo. O passageiro desembarcou e realizou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Na tentativa de escapar, a vítima correu, porém foi alcançada pelo atirador na esquina da Avenida 1705, onde foi alvejada várias vezes, vindo a óbito. Enquanto o autor do crime perseguia a vítima, o coautor o acompanhava com o veículo e, após a consumação do crime, o autor entrou no veículo e empreenderam fuga. Após várias diligências, a PM conseguiu realizar a prisão em flagrante do autor dos disparos.

O suspeito, acusado de atuar como “piloto de fuga” para o executor dos disparos, foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp.

As ações conjuntas desenvolvidas pelas forças de segurança no município de Vilhena têm surtido efeitos positivos no combate ao crime organizado, ao mesmo tempo em que garantem um estado de tranquilidade para a população.