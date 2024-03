Uma mulher identificada como Mayara Keury Moura de Sousa, de 21 anos, ex-moradora de Cerejeiras, foi brutalmente assassinada juntamente com um rapaz que ainda não teve o nome divulgado na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o crime ocorreu no início da noite de sexta-feira, dia 8, em um conjunto de quitinetes no bairro Belvedere. Ambos foram amarrados e mortos com golpes de faca.

Um vizinho alertou a Polícia Militar (PM), que rapidamente chegou ao local e confirmou o ocorrido, isolando a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Os corpos foram posteriormente encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Polícia Civil já iniciou as investigações, porém ainda não identificou os responsáveis pelo duplo homicídio.

A família de Mayara está realizando uma “vakinha” para custear o translado do corpo para Cerejeiras através da funerária Bom Jesus. Quem puder ajudar, o PIX é (69) 9 9300-1261 (Edilaine Maria).