Três pessoas, sendo uma adolescente e duas crianças, foram conduzidas ao Hospital Regional após se envolverem em um acidente neste domingo, 10, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Fiorino Santini (1515), no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, K.R., menor de idade, conduzia uma motoneta Pop 100 pela Avenida Curitiba, no sentido da Avenida Melvin Jones, quando colidiu com duas crianças que estavam em uma bicicleta, seguindo na mesma direção que a condutora da motoneta.

Segundo testemunhas, a criança que estava conduzindo a bicicleta tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar uma via, quando foi atingida pela motociclista.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec).