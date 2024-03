Em tarde chuvosa neste domingo, 10, na capital Porto Velho, Genus e VEC se enfrentaram no estádio Aluízio Ferreira, pela 3ª rodada da 1ª fase, jogo de ida do Campeonato Rondoniense, com vitória do Lobo de Cerrado de virada e fora de casa.

Com o gramado escorregadio, as duas equipes iniciaram a partida buscando o ataque, mas o primeiro gol do jogo só saiu aos 35 minutos em cobrança de falta do atacante Ariel, que desviou na barreira e ganhou o canto esquerdo do goleiro Gil, fazendo 1 a 0 para Genus.

Aos 41 minutos, ataque do VEC e João Paulo recebe na entrada da grande área pelo lado esquerdo e chuta forte, Kalebe não segura e a bola vai parar no fundo da rede, e tudo igual no placar, 1 a 1, e cinco minutos depois, em jogada iniciada com João Paulo autor do primeiro gol, colocou a bola entre os zagueiros do Genus, encontrando Brendon que na saída do goleiro Kalebe tocou com categoria fazendo o gol da virada fazendo Genus 1 x 2 VEC.

Na etapa final, o VEC recuou, mas com marcação em linha alta, na intermediaria, e Genus começou a cair de rendimento, e perdia o poder a ofensivo. O treinador Wesley resolveu mudar, e o time resolveu pressionar o adversário, mas aos 20 minutos, em jogada construída pela direita e quando todos pensavam que sairia o cruzamento, a bola foi tocada para entrada da grande área e André Victor chutou forte no canto esquerdo aumentando para 3 a 1.

O Genus passou a pressionar, e aos 43 minutos, Elder recebeu a bola pelo lado esquerdo e acertou um chutaço no ângulo direto do goleiro Gil, diminuindo a contagem, mas ficou nisso, Genus 2 x 3 VEC.

Com o resultado, o Lobo do Cerrado chegou aos 4 pontos ganhos e assume a 4ª colocação, o Genus segue com apenas 1 ponto ganho, e desceu para 5ª posição. O Auri-Grená sofreu a sua segunda derrota no campeonato, e outro detalhe, o primeiro jogo com mais de um gol marcado, 5 na mesma partida. Nas outras seis partidas já realizadas foram marcados 7 gols.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

No próximo final de semana, o Genus enfrenta o Porto Velho, já o VEC recebe no “Portal da Amazônia”, em Vilhena, o Barcelona, no domingo (17), às 17h.

Confira a classificação: