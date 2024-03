O deputado Ezequiel Neiva atendeu mais uma demanda dos produtores da Associação do Alto Paraíso (ARAPLP), no limite entre os municípios de Cerejeiras e Corumbiara.

Dessa vez, a associação foi contemplada com uma carreta basculante para auxiliar os produtores rurais com o transporte da produção e dos insumos utilizados diariamente no campo.

A entrega do equipamento ocorreu nesta sexta-feira (09/03). Também participaram da solenidade de entrega ao presidente da ARALP, Ailton Nascimento, os vereadores Dione Ribeiro, Zeca Rolista, Reinaldo Caburé; o ex-vereador Saulo Siqueira, o Valdir da Prefeitura, o produtor Sinésio José, juntamente com os associados da ARALP.

Neiva destacou a importância de auxiliar o homem do campo nas pequenas propriedades. “Ser produtor é um desafio. O homem do campo precisa de máquinas para trabalhar e ampliar a sua produção, mas o preço dos equipamentos é alto, e quem tem implementos não aluga apenas duas horas de serviço. Esse trabalho das associações rurais tem sido fundamental para a permanência do produtor no setor rural”, ressaltou o deputado.

O parlamentar citou que tem sido parceiro da ARALP há mais de 15 anos, quando foi deputado no primeiro mandato. Depois, quando foi diretor-geral do DER. Agora, novamente deputado, já destinou um distribuidor de sementes, uma grade aradora 14 discos, um perfurador de solo, uma pá traseira agrícola mecânica, um distribuidor de calcário e adubo, e agora uma carreta basculante.