À medida que nos aproximamos do ciclo eleitoral municipal, com eleições marcadas para outubro do corrente ano, o cenário político nas diversas cidades começa a se definir com a emergência de potenciais candidatos e as estratégias dos partidos visando conquistar ou manter o controle das prefeituras.

Em Colorado do Oeste, destaca-se o nome de Gilmar Vedovoto Gervásio, o popular Gilmar da Saúde, ex-secretário municipal de saúde e servidor público, como um forte concorrente para a sucessão municipal majoritária.

Gilmar possui quase 34 anos de experiência no serviço público, trajetória essa marcada por uma série de posições de prestígio, especialmente na área da saúde.

Com formação em Ciências Contábeis e Administração, ele solidificou sua reputação como gestor competente e profundo conhecedor dos desafios enfrentados pela administração pública.

Para além de sua formação, Gilmar da Saúde expandiu seus conhecimentos ao concluir uma Pós-Graduação “Lato Sensu” em Gestão Hospitalar pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal-RO, entre 2005 e 2007, e, mais recentemente, o curso Ser Gestor SUS pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora-MG, de 2021 a 2022. Estas qualificações reforçam seu compromisso com a excelência no setor da saúde pública.

A carreira de Gilmar no serviço público teve início na Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, atuando como Agente Fiscal de 1989 a 1990, seguido por um período como Auxiliar de Serviços de Saúde, de 1990 a 1991, na Unidade Mista de Saúde.

Em seguida, assumiu o cargo de Diretor de Administração em 1992, na Prefeitura Municipal de Corumbiara. Retornou como Auxiliar de Serviços de Saúde, de 1993 a 1995, na Unidade Mista de Saúde.

Dentre outros cargos, desempenhou a função de Diretor de Esportes em 1996, na Secretaria Municipal de Educação, e ocupou as posições de Diretor de Patrimônio em 1997 e Diretor Geral em 1998, ambas na Câmara Municipal.

Foi Diretor de Almoxarifado de 1999 a 2002 e Diretor Geral Administrativo em 2003, ambos na Unidade Mista de Saúde. Atuou como Diretor de Patrimônio de 2004 a 2008 na Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste. Responsável pela área Administrativa da Vigilância em Endemias de 2014 a 2016 na Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, também foi Secretário Municipal de Saúde de 2009 a 2014 e de 2017 a 2022, na mesma prefeitura.

Mais recentemente, ocupou o cargo de Assessor Parlamentar do Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva, de 2022 a 2023, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Esta diversidade de funções evidencia sua habilidade de adaptação e contribuição em distintas frentes da gestão pública. Num momento em que a administração pública enfrenta desafios significativos, especialmente relacionados à gestão eficiente de recursos e à transparência, a carreira de Gilmar da Saúde se apresenta como um exemplo de dedicação à integridade e eficácia.

Suas qualidades o distinguem como um candidato potencialmente influente na próxima eleição municipal de Colorado do Oeste.