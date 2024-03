Com a proposta de melhorar as práticas administrativas, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), efetuou a entrega, na última semana, de equipamentos de informática à Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO). Os itens foram viabilizados mediante emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil.

O benefício é considerável, pois fortalece os laços e viabiliza a oferta de materiais considerados essenciais ao trabalho dos colaboradores e voluntários. “A entrega é mais do que um valor financeiro, é contribuir para que o trabalho continue de forma positiva e de forma significativa no desempenho das suas funções em benefício dos indivíduos autistas de nosso Estado”, declarou Ieda Chaves.

Durante a cerimônia, com a presença de diversos integrantes da diretoria, a presidente da AMA-RO, Nilza Maria Ferreira, demonstrou toda a sua gratidão pelo empenho, visão visionária e dedicação às necessidades locais da parlamentar ao destinar o recurso que viabilizou notebooks, monitores, mouses, impressoras e smartphone.

“Neste momento de celebração, fortalecemos um símbolo duradouro de cooperação, progresso e esperança para podermos continuar a construir um futuro melhor e mais brilhante às nossas famílias”, disse Nilza Maria.

Atuação

A AMA-RO oferece suporte educacional, orientação familiar, capacitação profissional e atividades de integração aos seus assistidos de forma que permitam o desenvolvimento pleno e a participação ativa das pessoas no espectro do autismo na comunidade. A entidade está localizada na Rua Cléa Mercês, Nº 4.557 – Agenor de Carvalho, em Porto Velho.

Serviço

Para agendamento de visitas, basta entrar em contato pelo (69) 99281-6875.