Um acidente na área rural deixou um pai e seu filho feridos em Vilhena, na tarde desta sexta-feira, 15. A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) recebeu um chamado informando que um carro havia tombado na Linha 135, próximo à capa 148, e que duas pessoas estavam feridas.

A equipe da Ptran foi rapidamente ao local e confirmou a veracidade da informação. O pai e o filho já haviam sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Após isolar a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec), a Ptran dirigiu-se ao hospital para obter informações adicionais com o motorista do veículo. No entanto, o condutor estava desorientado devido a um trauma na cabeça e pescoço, enquanto seu filho sofreu apenas escoriações leves e já havia recebido alta.

A dinâmica exata do acidente não pôde ser determinada, mas aparentemente o condutor perdeu o controle do veículo, colidindo com um barranco e tombado.