O acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão baú ¾ ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 15, na BR-435, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vilhena.

As primeiras informações indicam que o motorista da caminhonete teria tentado uma ultrapassagem e, por motivos ainda desconhecidos, acabou colidindo na traseira do caminhão baú.

No impacto, uma mulher que estava no lado do passageiro ficou presa às ferragens, exigindo o auxílio do Corpo de Bombeiros para ser resgatada e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde recebeu cuidados médicos.

A PRF foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec), que posteriormente registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.