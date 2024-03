Na manhã desta terça-feira, 19, a equipe do Extra de Rondônia confirmou com as autoridades responsáveis que o homem identificado como Dirceu, desaparecido nas águas do rio Guaporé na região de Pimenteiras do Oeste, ainda não havia sido encontrado.

Entretanto, as autoridades não forneceram informações sobre a continuidade das buscas, devido às dificuldades enfrentadas pelas equipes de busca do Corpo de Bombeiros de Vilhena e Cerejeiras, que estão conduzindo a operação com o apoio da Polícia Militar.

O naufrágio da embarcação ocorreu na noite do último sábado, 16, quando um homem identificado como Arnaldo foi buscar Dirceu, que estava sozinho cuidando de uma propriedade, perto de um local conhecido como “três bocas”.

Naquele momento, Dirceu havia enviado um recado ao proprietário informando que não queria mais permanecer no local, devido à falta de alimentos e ao fato de uma onça ter devorado seu cachorro.

Arnaldo chegou ao local e Dirceu embarcou na embarcação. Durante a viagem, eles colidiram de frente com uma lancha tripulada por bolivianos, segundo relato de Arnaldo, que afirmou que a embarcação estava navegando na contramão.

Arnaldo relatou que a embarcação em que estavam começou a afundar, e ele conseguiu se agarrar a um galão de gasolina para flutuar. Ele abriu o galão e derramou o conteúdo para ajudar a boiar, mas tentou lançar outro galão em direção a Dirceu, que não conseguiu agarrar e afundou, pois não sabia nadar. Até o momento, ele não foi encontrado.