O auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia (OAB-RO) foi palco de um encontro marcante durante a Conferência Estadual da Advocacia Rondoniense (CEAR MULHER) e a deputada federal Cristiane Lopes marcou presença participando do painel ‘Mulheres na Política’.

Cristiane Lopes compartilhou suas experiências e os desafios enfrentados no cenário político, destacando também projetos de sua autoria voltados para a proteção e empoderamento das mulheres. Entre eles, o Projeto de Lei 1006/2023, que propõe alterações na Lei Maria da Penha, incluindo o monitoramento por tornozeleira eletrônica como medida protetiva aos agressores.

“Acredito que é fundamental discutirmos formas de garantir a proteção e a segurança das mulheres em situação de vulnerabilidade. O monitoramento por eletrônico é uma medida importante para prevenir novos casos de violência”, destacou.

Ao longo da história, as mulheres enfrentaram inúmeras barreiras e desafios para acessar espaços de poder político, e eventos como esses, fornecem uma plataforma crucial para destacar e promover essa participação.

Segundo os dados da publicação Estatísticas de Gênero – Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil do IBGE, o estado de Rondônia apresenta a terceira menor participação de mulheres em câmaras municipais. Das 533 vagas de vereadores, apenas 63 são ocupadas por mulheres, representando apenas 11,8% do total de parlamentares municipais.

Cristiane Lopes informou que é fundamental reconhecer e apoiar iniciativas que incentivem e empoderem as mulheres a ocuparem cargos de liderança e influência política, promovendo assim uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

“Quando as mulheres estão envolvidas ativamente na política, isso não apenas fortalece a democracia, mas também contribui para a formulação de políticas mais inclusivas e equitativas, abordando questões que afetam diretamente suas vidas e as da sociedade em geral”, pontuou.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, Vanessa Esber Serrate, ressaltou, “assumi a missão de presidir a comissão há um ano, e isso tem sido transformador. Meu objetivo sempre foi engajar e despertar nas mulheres advogadas o sentimento de pertencimento”.

Além da deputada Cristiane Lopes e da presidente da Comissão o evento contou com a participação de outras lideranças femininas, como a deputada estadual Taíssa da Silva Sousa, a deputada federal Silvia Cristina, a Presidente Estadual do Partido Progressistas em Rondônia, Jaqueline Cassol, a Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto D’Oeste, Rosária Helena Vereadora, e a Presidente Estadual do Partido Republicanos em Rondônia, Mariana Carvalho.

Ao final do evento, a deputada Cristiane Lopes agradeceu pelo convite e colocou seu gabinete à disposição da Comissão da Mulher Advogada. “Foi uma honra participar deste importante evento e poder contribuir com o debate sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na política e na advocacia”, concluiu.