Um acidente envolvendo uma carreta caregada com soja ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 19, na BR-364, próximo ao rio Piracolino, em Vilhena.

Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia no sentido Porto Velho, quando, por motivos ainda desconhecidos, o último vagão tombou às margens da via, resultando no derramamento de soja na pista.

No momento do incidente, estava chovendo intensamente, o que deixou a pista escorregadia devido à soja espalhada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e controla o trânsito para as providências cabíveis.

Até o momento, não há informações sobre vítimas.

