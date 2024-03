Com exclusividade ao Extra de Rondônia, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior (Podemos) respondeu as declarações do presidente da Casa de Leis, Samir Ali (Podemos), ditas durante a polêmica sessão ordinária desta terça-feira, 19, em Vilhena.

Devido à votação de projeto de lei que trata da Reforma da Previdência Municipal (IPMV) – o qual foi adiada – Samir disse que Flori não sabe respeitar servidor público, não serve para estar como prefeito do Município e que por isto seria derrotado nas eleições municipais de outubro próximo (leia mais AQUI).

Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, Flori lembrou a agressão que Samir sofreu por parte do também vereador Ronildo Macedo (que na época era prefeito em exercício) no plenário do Legislativo em setembro de 2022 (leia mais AQUI) e respondeu a probabilidade de perder as eleições municipais de outubro próximo.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A RESPOSTA NA ÍNTEGRA:

“Antes do Ronildo dar um tapa na cara do Samir em público, ele dizia também que o seu colega nunca tinha tido uma carteira assinada, que nunca tinha trabalhado. Comigo a situação é diferente. Eu tenho emprego, passei em um dos mais difíceis concursos do Brasil e não ligo, como ele, pela “boquinha” de forma desesperada a ponto de dar as mãos e pedir votos para quem lhe agrediu no rosto na frente de crianças do alto da presidência da câmara de Vilhena e que até processou criminalmente.

Se o povo decidir que devo sair eu volto para o meu trabalho, onde tenho vaga conquistada e garantida por meu esforço e estudos, onde tiro meu sustento há mais de década sem precisar ficar pendurado em favor de político ou sendo o próprio político.

Hoje nem o salário de prefeito eu recebo do município, quem paga é o governo federal, já ele todo final de mês está lá de boca aberta esperando o dinheiro do pagador de impostos de Vilhena e nunca apresentou nada que preste em troca.

Quero fazer o certo, não politicagem, dar minha contribuição.

Isso não entra na cabeça de desempregado por opção dele e pensa que me atinge dizendo que posso perder as eleições. Ele teme isso e acha que todo mundo pensa igual.

Assim como é inexperiente em trabalho é também inexperiente na vida”.