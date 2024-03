Algumas cidades do sul e oeste do Rio Grande do Sul podem ter chuva nesta quinta-feira (21), mas com as instabilidades perdendo força ao longo do dia. As temperaturas ficam mais amenas em relação ao calor intenso do começo da semana.

Com o deslocamento da frente fria em direção ao Sudeste, ainda há chance de temporais nas serras da região Sul, em Santa Catarina e no Paraná. “O risco para transtornos é grande”, alerta o meteorologista do Canal Rural, Arthur Müller.

No Sudeste, a aproximação da frente fria contribui para a formação de nuvens carregadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Vale do Rio Doce e boa parte de Minas Gerais. A expectativa é de chuva já pela manhã em algumas áreas, mas se intensificando no período da tarde.

Especialmente no litoral norte paulista e no litoral sul fluminense, o volume acumulado deve ser bastante expressivo, ocasionando transtornos como alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

A condição de tempo firme é mantida em Vitória (ES) e no nordeste mineiro.

Os ventos que sopram do Sul contribuem para a formação de nuvens de chuva no Centro-Oeste. Boa parte de Goiás e também o leste de Mato Grosso devem ter muita nebulosidade desde o período da manhã, com poucas aberturas de sol e chance de chuva a qualquer momento do dia. Os volumes acumulados devem ser maiores na divisa dos dois estados.

Em Mato Grosso do Sul e em boa parte do oeste de Mato Grosso, as pancadas ocorrem a partir do período da tarde. O mesmo cenário vale para Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e no Distrito Federal.

No Nordeste, há muita umidade no litoral do Maranhão e em toda a faixa norte da região. Não chove apenas no litoral de Alagoas e em Sergipe, assim como no oeste e sul da Bahia. No Norte, o tempo é seco somente em parte de Roraima.