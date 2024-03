O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 23, na galeria pluvial da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente à associação Donadon, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma testemunha relatou que estava trafegando no sentido contrário ao veículo quando testemunhou o condutor perder o controle e cair no canal de drenagem.

O motorista aparentemente não sofreu ferimentos e deixou o local. Posteriormente, um caminhão munck apareceu para remover o veículo.