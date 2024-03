A deputada estadual Doutora Taíssa (PSC) solicitou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho para o Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

O hospital é de grande importância para Rondônia, mas enfrenta diversas dificuldades incluindo superlotação de pacientes, precárias condições de atendimento e falta infraestrutura.

É recorrente as denúncias em meios de comunicação que envolvem o hospital. Recentemente a deputada esteve na unidade ouvindo e vendo de perto as demandas necessárias. Um dos problemas é a falta de cadeiras adaptadas para banho e cadeiras de rodas, sendo improvisadas com materiais inadequados que podem ser prejudiciais pois afeta a acessibilidade com cada necessidade que o paciente apresenta.

A ausência como também a adaptação irregular dos equipamentos de mobilidade da saúde, demonstra precariedade que se encontra as unidades hospitalares, sendo assim os pacientes são prejudicados com essa adaptação correndo risco de queda ou até mesmo ferimento. Portanto, a deputada fez uma indicação parlamentar à Sesau para aquisição dessas cadeiras, fazendo com que os pacientes possam ter mais facilidade e segurança para tomar banhos e se locomover.