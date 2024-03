Na tarde desta sexta-feira, 22 de março, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA promoveu a palestra “Médicas Veterinárias Que Inspiram” com a renomada médica veterinária Patrícia Cristina Caetano.

A palestrante, que integra uma multinacional referência em inspeção, pecuária de leite e corte, e com vasta experiência no agronegócio, compartilhou sua trajetória profissional e os desafios que enfrentou como mulher nesse setor.

O evento, realizado no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho, reuniu acadêmicos de diversos períodos do curso de medicina veterinária. Patrícia Caetano abordou temas como a importância da participação feminina no agronegócio, as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam nesse meio e como superá-las.

Com uma fala inspiradora e empoderadora, a palestrante motivou os presentes a seguirem seus sonhos e a lutarem por seus objetivos, independentemente dos obstáculos. A médica veterinária também destacou a importância da busca por conhecimento e constante atualização profissional.

“Médicas Veterinárias Que Inspiram”

A palestra com Patrícia Cristina Caetano faz parte da série “Médicas Veterinárias Que Inspiram”, promovida pela FIMCA. A iniciativa visa trazer ao campus profissionais de destaque para compartilhar suas experiências e inspirar a nova geração de médicas veterinárias.