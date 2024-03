Um homem identificado como Adriano Balasim, residente em Cerejeiras, está desaparecido após o barco em que ele e sua esposa estavam ter colidido no barranco no rio. O acidente aconteceu neste domingo, 24, em Pimenteiras do Oeste.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Adriano, estava em um barco com sua esposa, passeando pelo rio, quando colidiu com o barranco. Como resultado, o barco começou a girar.

Sua esposa caiu e conseguiu segurar na borda da embarcação, sendo resgatada por populares. Adriano teria sido atingido por uma pancada quando o barco girou e acabou afundando, desaparecendo em seguida.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e já estão no rio em busca de Adriano.

