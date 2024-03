Na noite de sexta-feira, 22, uma operação conduzida por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de duas armas de fogo na zona rural de Chupinguaia. Dois suspeitos foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública – UNISP de Vilhena.

Por volta das 21 horas, a Central de Operações da Polícia Militar em Chupinguaia recebeu informações sobre o uso de substâncias ilícitas nos alojamentos onde os prestadores de serviços de uma determinada fazenda pernoitavam.

Uma equipe de Chupinguaia, com o apoio dos Grupamentos de Guaporé e Novo Plano, deslocou-se até a propriedade rural para investigar a situação.

No local, os militares entraram em contato com o gerente da propriedade. Durante as buscas nos alojamentos, os policiais encontraram duas espingardas: uma de calibre 36, de fabricação artesanal, e outra de calibre 32, juntamente com munições.

Dois suspeitos foram detidos e conduzidos, juntamente com as armas apreendidas, à Unidade Integrada de Segurança Pública – UNISP de Vilhena.