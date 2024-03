Na última sábado, dia 16 de março, os cooperados da Sicoob Credisul reuniram-se para a Pré-assembleia realizada em Candeias do Jamari, município localizado a 24,4 km de Porto Velho (RO).

O evento, marcado por reflexões sobre os avanços da cooperativa e pela troca de ideias entre os presentes, foi realizado no salão da igreja católica e teve a presença de mais de 150 cooperados e convidados.

A gerente da agência, Deise Rezende, recepcionou a todos destacando a importância da ocasião para a Sicoob Credisul e ressaltando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável da região. Sob a condução do diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia, Renato Doretto, a reunião foi marcada pela apresentação dos grandes números alcançados pela cooperativa e pela agência. Doretto enfatizou os principais projetos desenvolvidos na comunidade, além de abrir espaço para que os cooperados pudessem dar suas sugestões e tirar dúvidas.

Candeias do Jamari, cuja economia é impulsionada pelos setores da agricultura e pecuária, além de ser reconhecida como um polo turístico do Estado, testemunhou um crescimento exponencial da agência local em 2023. Os números revelam um crescimento de 91% em depósitos totais; 64% de aumento no capital social; um incremento de 44% na carteira de crédito, e um aumento de 10% no número de cooperados. Como ações foram apresentadas palestra de educação financeira e participações nos leilões Direito de Viver, em prol do Hospital do Amor.

“Acreditamos no potencial desta região e, por isso, os números alcançados são tão significativos. Temos uma cooperativa sólida e comprometida, que nunca encerrou um ano no vermelho, pelo contrário, sempre registrou resultados extraordinários”, enfatizou Doretto.