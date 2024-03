Apesar de todos os esforços do Corpo de Bombeiros e da população, Adriano Balansin, que caiu do barco que pilotava após um acidente no último domingo, 24, no rio Guaporé, ainda não foi encontrado (leia mais AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informações de que a prefeitura de Pimenteiras do Oeste disponibilizou barcos para ajudar nas buscas, assim como a Marinha do Brasil também irá se juntar à ação para intensificar a procura por Adriano.

Na ocasião do incidente, Adriano estava com a esposa no barco e, por motivos desconhecidos, a embarcação começou a girar no meio do rio, fato registrado em vídeo por populares. A mulher de Adriano foi salva, mas ele afundou e desapareceu.

Em outro acidente, esse entre dois barcos que bateram de frente, ocorrido no último dia 16, um homem, identificado como Dirceu (foto detalhe), que também desapareceu nas águas do rio em um local conhecido como remanço ou três bocas, até o momento não foi encontrado. (leia mais AQUI e AQUI).

