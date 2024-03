A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará nesta quinta-feira (28) a operação ‘Semana Santa’. Até o próximo domingo (31), a PRF reforçará a fiscalização nas rodovias federais das cinco regiões do país, com foco em manter a segurança viária, prevenir acidentes e fiscalizar condutas irregulares por parte dos motoristas.

Entre as ações fiscalizadas pelos policiais está o uso de celular ao volante. A infração, cuja penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro é considerada gravíssima quando o condutor está segurando ou manuseando o aparelho, aumentou entre 2022 e 2023.

Somadas, as infrações relacionadas ao uso do celular enquanto dirigindo cresceram 9%. O índice passou de 42.594 flagrantes em 2022 para 46.524 autuações no ano passado.

O uso de telefone celular foi a principal causa de 128 sinistros, em 2023. Em relação ao ano anterior, houve aumento de 6% na estatística. Em 2022, foram registrados 121 sinistros provocados pelo uso do aparelho ao volante, nas rodovias federais.

A falta de reação, tardia ou ineficiente de motoristas – outras causas principais de sinistros – também podem ter influência do uso do aparelho pelos motoristas. Ao manusear ou falar ao telefone, os condutores reduzem a atenção ao trânsito e podem provocar sinistros.

No período da Operação Semana Santa, a PRF também intensifica a fiscalização de outras condutas irregulares que podem representar riscos a quem passa pelas rodovias. Entre elas, estão o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o consumo de álcool antes de dirigir e a falta de itens obrigatórios de segurança, como o cinto e os dispositivos de retenção de crianças, conhecidos popularmente como cadeirinhas. Os policiais mantêm o combate à criminalidade, com apreensões de drogas, armas e demais materiais ilícitos.