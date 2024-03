Na noite de segunda-feira, 25 de março, o município de Comodoro (MT), a 656 km de Cuiabá, foi palco da Pré-Assembleia 2024, atraindo associados e convidados.

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, e a diretora de Risco, Gislaine Campagnin, compartilharam o desempenho financeiro da unidade em 2023, assim como os projetos sociais apoiados pela cooperativa, que impactaram o município no último ano.

Um dos momentos mais celebrados da reunião foi o anúncio da Sicoob Credisul de uma significativa doação de R$ 100 mil para o projeto de pavimentação da MT-440, iniciativa importante que irá trazer ainda mais desenvolvimento para a região, principalmente para produtores rurais e agricultura familiar. A notícia foi recebida com satisfação pelos cooperados.

Os grandes resultados da agência de Comodoro em 2023 também foram destacados, com um impressionante aumento de 74% na carteira de crédito; 42% no capital social; 20% no número de cooperados; e 15% nos depósitos totais. Esses números contribuíram diretamente para o aumento significativo de 61% no resultado. Além do crescimento, os associados acompanharam de perto importantes projetos e ações sociais, como a doação de uniformes para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Comodoro (Apae); a participação na 1ª Feicoagro – Feira da Indústria, Comércio e Agronegócio; o convênio com a Coeduc e a realização do Concurso Cultural, programa do Instituto Sicoob; além de palestras de educação financeira e o apoio a eventos beneficentes, como os leilões Unidos pela Vida e do Amor.

Ivan Capra fez questão de recordar o papel fundamental desempenhado por Mozer Moreira Bezerra, José Carlos Carneiro e João Alves da Cruz, representantes das associações de produtores rurais locais, que buscaram o apoio da cooperativa ao projeto, isso por intermédio do delegado Leonardo Giovani Nichele. “Nossa agência em Comodoro alcançou uma posição sólida, com resultados notáveis. São esses resultados que nos permitem realizar projetos grandiosos, como esta doação para o projeto de pavimentação da MT-440. Quando a comunidade abraça a cooperativa, somos capazes de alcançar feitos extraordinários”.

O prefeito de Comodoro, Rogério Vilela, expressou seu otimismo em relação ao futuro da região, enfatizando a importância do apoio da cooperativa. “Os produtores rurais da área beneficiada já haviam elaborado o projeto, mas careciam dos recursos necessários. O comprometimento da Sicoob Credisul será fundamental para concretizar essa iniciativa. Quando concluído, a obra não apenas impulsionará a produção dos pequenos agricultores, que são os principais fornecedores da cidade, mas também melhorará a renda e a economia local”.