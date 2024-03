NOVA PICAPE FIAT TITANO Registrei o alto astral dos consultores de vendas na foto com a Nova Picape TITANO lançamento da FIAT, que já chegou na concessionária FIAT PSV em Cacoal e também na loja de Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Na foto Sueli Ribeiro, Diego Palmeira, Rafael Goes e Dyego Ramon.

MÊS DA MULHER na CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT Em Cacoal, no último dia oito, as concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandadas por Poliana Miranda, realizaram evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Na foto a supervisora Kawanny Camargo e a consultora de vendas Sueli Ribeiro, de óculos, recepcionaram a advogada Marcia Feitosa de Espigão Do Oeste/RO, que prestigiou o evento.

SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO Registrei em um dos maravilhosos e modernos showrooms da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração em Rondônia, as atenciosas consultoras de vendas Syndell Foli e Geize Bianqui.



SICOOB FRONTEIRAS A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, criada em 1999 por iniciativa de 59 empreendedores locais, que soma mais de 20 mil cooperados nos três estados, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, participou no último dia 16 da prestigiada 3ª Edição do ENCONTRO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN realizado por iniciativa da jornalista Elcilen Fortunato, através de sua marca CONHEÇA CACOAL, que reuniu cerca de 200 pessoas. A renomada cooperativa participou do evento com apoio financeiro e seus voluntários do Instituto Sicoob, que na ocasião contaram histórias e distribuíram a Coleção Financinhas, para disseminar a educação financeira entre os participantes e colaborar com a comunidade.

20 ANOS DE CONTÁGIO JOIAS Em Cacoal/RO, Kelly Polizello uma empreendedora nata com suas duas lojas CONTÁGIO JOIAS, comemora seus 20 ANOS de atividades na Capital do Café. Na foto Kelly com o gerente Rudiney Silva da empresa Casio e G-Shok na Feira de Joias e Relógios no Hotel Grand Hyatt no Rio de Janeiro/RJ, evento apenas para convidados, onde a empresária participou na última semana.

20 ANOS DE CONTÁGIO JOIAS Em Cacoal/RO, Kelly Polizello uma empreendedora nata com suas duas lojas CONTÁGIO JOIAS, comemora seus 20 ANOS de atividades na Capital do Café. Na foto a atenciosa e capacitada equipe da loja no Paraty Shopping, centro da cidade, Claudia Godinho, Patrícia Franco, Ancinei Greci, Rahed Beatriz, Suellen Lopes, Ana Nascimento e Antônio Carlos.

20 ANOS DE CONTÁGIO JOIAS Em Cacoal/RO, Kelly Polizello uma empreendedora nata com suas duas lojas CONTÁGIO JOIAS, comemora seus 20 ANOS de atividades na Capital do Café. Na foto as atenciosas gerente Rosângela Araújo Silva e a consultora de vendas Lohayne Velten Duarte.

KELLI – LABORANÁLISES/ CURSO NO RIO DE JANEIRO Durante uma semana, a farmacêutica e bioquímica Kelli Moreira de Freitas especialista em microbiologia clínica, sócia proprietária do renomado LABORANÁLISES um dos mais modernos e confiáveis laboratórios de análises clínicas da Região Norte, há dez anos em Cacoal/RO exercendo suas atividades, participou no Rio de Janeiro/RJ, do curso de Implementação de Biologia Molecular com a equipe de professores da Biomol da SBAC. Na foto Kelli e a futura bioquímica Tais Félix ladeiam os professores bioquímicos Raissa Nunes pós doutorada em Biociências Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia e em Virologia Biomédica, Fernando Finoketti mestre e doutor em Microbiologia pela UFRGS e Maria Elizabete especialista em microbiologia aplicada em laboratório.