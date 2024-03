Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, em Rondônia, ocorreram 4.232 divórcios em 1ª instância ou por escritura, sendo que a maior proporção ocorreu em casamentos com 26 anos ou mais: 12,5% (531 divórcios).

Considerando as separações em casamentos com até cinco anos, observa-se que ocorreram 1.745 divórcios, representando 41,2% do total ocorrido no estado.

A pesquisa também aponta que a proporção de guarda compartilhada dos filhos menores de idade tem aumentado ano a ano.

Em 2014, a guarda dos filhos ficou sob responsabilidade de ambos os cônjuges em 8,9% dos divórcios concedidos em 1ª instância em Rondônia. Já em 2022, este índice foi de 53,8%, ultrapassando a proporção de guarda sob responsabilidade exclusiva da mulher, que foi de 38,4%.

Em relação ao número de filhos menores de idade de casais envolvidos em divórcios concedidos em 1ª instância, verificou-se que, dos 2.400 filhos, 1.323 (55,1%) ficaram sob guarda de ambos os cônjuges, 890 (37,1%) ficaram sob responsabilidade da mulher; 82 (3,4%) sob guarda do homem; 33 (1,4%) ficaram com outra pessoa e 72 (3%) não tinham declaração sob a guarda.