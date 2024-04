Na manhã desta segunda-feira (1º), o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), recebeu mensagens e vídeos de moradores de Alto Paraíso que mostram rupturas em uma cabeceira da ponte sobre o rio Jamari.

Prontamente, o parlamentar se prontificou em interceder junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), reivindicando que seja determinado aos setores competentes a realização de vistoria técnica e providências, com a urgência que o caso requer, na ponte sobre o Rio Jamari da RO-459 em Alto Paraíso.

De acordo com o parlamentar, a solicitação deve-se ao fato de que chegou ao seu conhecimento, de que o asfalto sobre a cabeceira da ponte apresenta diversas rachaduras em sua extensão, inclusive com registros fotográficos para evidenciar a situação. “Quero salientar da necessidade de informações quanto as condições da das cabeceiras da ponte sobre o rio Jamari, bem como quais medidas serão adotadas para garantir a segurança daqueles que ali trafegam e assim tranquilizar a população que sempre aguardou por sua construção”, cobrou o deputado.

Alex Redano ressaltou a importância do acesso para a região do Vale do Jamari. “Já enfatizamos anteriormente que a ponte sobre o Rio Jamari é um elo imprescindível na região, via pela qual trafegam diariamente inúmeros veículos entre leves e pesados, e por esta razão destacamos a urgência da realização de vistoria técnica e a adoção de providências urgentes para sua recuperação, com a maior brevidade”, pontuou o parlamentar.