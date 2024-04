Empresários precisam ser inteligentes para fazer decisões sábias. A sabedoria é evidenciada na aquisição de mercadorias e insumos, cuja quantidade não deve ser grande nem pequena, mas equilibrada e compatível, porque os estoques necessitam de intenso giro.

A sabedoria também precisa se revelar na determinação correta do preço unitário de venda, de seus produtos e serviços, de modo a atrair clientes sem descuidar da obtenção do lucro necessário, para remunerar o capital investido e impulsionar os negócios. Há uma variedade de formas de pagamento. Algumas delas (cartões) trazem escondidos custos financeiros expressivos; outras trazem riscos embutidos como o recebimento de cheque (o qual exige uma consulta prévia ao cadastro).

Outro assunto delicado e complexo, que requer profunda sabedoria dos administradores, é a definição da política salarial, a fim de que atenda aos interesses do empregador e dos colaboradores. É recomendável, se possível, ter uma participação nos resultados anuais, em forma de gratificação, variável e vinculada ao resultado final obtido. Recordo com clareza que no início deste ano, uma indústria de Santa Catarina obteve um resultado muito bom (em 2023), de forma que a gratificação anual importou no pagamento de cinco salários mensais para cada empregado! Imagine o impacto causado nos funcionários.

Por vezes, boas notícias vêm acompanhadas de notícias tristes. Há ocasiões em que certas firmas, por circunstâncias distintas, demonstram resultados frágeis, tanto no aspecto econômico quanto financeiro. Os jornais desta semana estão comunicando para breve a demissão em massa de funcionários das empresas Carrefour, Americanas, Dia, Marisa e Casas Bahia, por diferentes motivos. Ao todo, estima-se o fechamento de 750 lojas em todo o país.

Na região centro oeste do país, estão acontecendo diversos pedidos de recuperação judicial. Os efeitos da estiagem na produção agrícola, em alguns municípios, foi muito severo, alcançando empresas de todos os portes e não só os agricultores. Se alguma providência governamental rápida não for tomada, via prorrogação de créditos bancários, é provável que essa crise venha a se agravar ainda mais.

O mundo empresarial e a vida em sociedade estão integrados. As condições de mercado se alteram, os preços das commodities caem, a inflação sobe, as forças do mercado abalam muitas organizações. Mais um motivo para estimular a sabedoria na gestão empresarial, rumo à produtividade e competitividade; à eficiência operacional e administrativa; lutando contra todas as formas de perdas e desperdícios.

Que eu e você possamos compreender que somos dependentes uns dos outros; que precisamos ser sensíveis às dificuldades comunitárias; e trabalhar com vigor e fé, na expectativa de dias melhores. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.