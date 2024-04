No último final de semana, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) liderou uma ação solidária com o apoio de agentes públicos e privados que teve um impacto positivo em Rondônia.

Mais de 40 mil caixas de chocolates foram coletadas e distribuídas gratuitamente, em um evento sem precedentes que se tornou a maior festa solidária já vista.

A iniciativa solidária, que já está em sua sétima edição, teve início em 2017, quando a deputada atuava como primeira-dama do município. Ao longo desses anos, a ação vem crescendo e se fortalecendo, mostrando o compromisso contínuo de Ieda Chaves com as questões sociais.

A distribuição dos chocolates para líderes comunitários e presidentes de bairros começou ao longo da semana e teve seu ápice no domingo (31), com a própria deputada entregando os chocolates pessoalmente em diversos bairros de Porto Velho. Além disso, com a colaboração e apoio de vereadores em todo o estado, Ieda Chaves expandiu a distribuição para outras cidades além da capital.

Ao final da ação, a deputada expressou sua gratidão a todos os envolvidos que contribuíram com doações de chocolates. “Esse esforço conjunto não só revela a generosidade da comunidade, mas também a grandeza que a união em prol do bem pode alcançar”, finalizou.

