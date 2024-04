No dia 23 de março de 2024, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Vilhena e Chupinguaia promoveu sua assembleia ordinária, um evento significativo que reuniu membros e parceiros no Centro da Terceira Idade.

A sessão, que contou com a presença de figuras-chave no cenário rural e político, sublinhou a importância da colaboração e apoio mútuo entre os trabalhadores rurais, suas associações e os representantes políticos.

O encontro, abrigado com a generosidade do presidente do Centro da Terceira Idade, senhor Alessi, viu a participação de notáveis como Teófaro Santana da Fetagro, Wesley representando a deputada Cláudia de Jesus, Silvano Pessoa assessor do deputado Edival do Neves, além de Rodrigo, presidente da Unir, evidenciando o vasto apoio e reconhecimento ao sindicato e suas atividades.

O evento foi também uma oportunidade para a diretoria do sindicato expressar seu agradecimento especial às funcionárias Rosiclei Tavarese Nadra, aos diretores e às empresas parceiras, cuja colaboração tem sido fundamental para o sucesso e o impacto da organização na vida dos trabalhadores rurais.

Uma das tradições mais aguardadas da assembleia, o almoço oferecido aos sócios, seguiu-se à cerimônia de premiação, onde os participantes tiveram a chance de ganhar itens significativos como roçadeiras, televisões, carrinhola e cavadeira, entre outros prêmios. Esses gestos não só incentivam a participação dos sócios nas atividades do sindicato, mas também reforçam o senso de comunidade e apoio mútuo.

Além do mais, o evento contou com a presença do Cerest, que ofereceu testes rápidos para mais de 20 pessoas, evidenciando a preocupação do sindicato com a saúde e bem-estar dos seus membros.

O momento crucial da assembleia foi a apresentação das contas pelo secretário de finanças e administração, Estela Pagani. A aprovação unânime das contas pelos presentes reflete a confiança e a transparência na gestão sindical, solidificando ainda mais a estabilidade e a eficácia do sindicato em representar e apoiar seus membros.

Este evento não apenas celebrou as conquistas e o crescimento do sindicato, mas também reforçou os laços entre os trabalhadores rurais, seus representantes e a comunidade em geral, pavimentando o caminho para futuros sucessos e iniciativas conjuntas.

Clique na imagem para ampliar: