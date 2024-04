Acompanhado do prefeito de Vilhena, delegado Flori, o deputado Ezequiel Neiva anunciou o início do asfaltamento dos acessos da Cooperativa de Transportes de Rondônia (CTR), localizada no Setor 13 Industrial.

O asfaltamento atenderá diretamente a mais de mil caminhoneiros da CTR, além de motorista de outras empresas instaladas nas imediações. Para o início dos trabalhos, Ezequiel Neiva está destinando R$ 3,2 milhões. E as obras devem ser iniciadas até o final de abril, conforme o secretário de Obras, Laercio Torres.

O projeto prevê a pavimentação dos seguintes trechos: Avenida Tancredo Neves – da Cruzeiro do Oeste até a rua Cascavel; rua Cruzeiro do Oeste – da rua Medianeiro, passando pela Tancredo Neves até a BR-364; e rua Cascavel – da avenida Tancredo Neves até a BR-364. Dessa forma, serão dois pontos de acesso asfaltado da CTR até a BR-364, sendo um pela rua Cascavel e outro pela rua Medianeiro.

Ezequiel Neiva explica que os trabalhos serão executados em parceria com prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria de Obras. “Será uma das obras mais marcantes para o desenvolvimento do município, beneficiando centenas de caminhoneiros que transitam diariamente pelo Setor 13 Industrial”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Flori destaca que o asfalto é reivindicação antiga dos moradores e caminhoneiros que transitam pelo local. “Será um grande projeto, fruto de uma parceria com o deputado Ezequiel Neiva”, acrescentou.

O presidente da Cooperativa de Transportes de Rondônia (CTR), Jorge Roberto Rott Baumgratz, o popular Marreta disse que tantos os moradores do Setor 13 Industrial quanto os motoristas de carreta sofrem muito com a falta de infraestrutura. “É muita lama e buracos no período das chuvas e poeira no verão. É muito sofrimento”, lamentou Marreta ao agradecer o empenho do prefeito Flori e do deputado Ezequiel Neiva pela iniciativa.

