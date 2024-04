Em meio às emoções do Campeonato Paranaense de 2024, o torcedor do Estado do Paraná tem mais um motivo para torcer pelo seu time de coração. Na última terça-feira, dia 6 de fevereiro, a NossaBet lançou o moderno e seguro site de apostas esportivas, credenciado pela Lottopar (Loterias do Estado do Paraná). O lançamento evidencia o posicionamento do grupo nacional como pioneiro no movimento que apoia o jogo regulamentado no Brasil.

Uma das empresas que faz parte do conglomerado Concessionária de Loteria do Estado do Paraná e Laguna Serviços e Tecnologia SPE LTDA, a NossaBet é formada por uma estrutura pessoal e técnica totalmente nacional, com o objetivo de tornar a experiência dos apostadores mais divertida, sem deixar de lado o incentivo ao jogo responsável e moderado dentro da plataforma.

Com a chancela do Governo do Estado, a NossaBet conta, em sua infraestrutura operacional, com uma equipe 100% brasileira, formada por profissionais capacitados e com vasta experiência no mercado de apostas no Brasil. O time de especialistas, responsável pelo desenvolvimento da plataforma de jogos, faz parte da Salsa Technology.

Plataforma própria e segura

A Salsa Technology é reconhecida na indústria do mercado de jogos online por ser uma das mais robustas na elaboração de plataformas operativas de cassinos e sites de apostas esportivas digitais da América Latina.

Ou seja, a regulamentação da NossaBet com a Lottopar, que preenche todos os requisitos para operar legalmente no Paraná, combinada com a experiência da Salsa Technology no mercado de iGaming, garante um ambiente próprio e protegido por um sistema de segurança cibernética de alta qualidade, preparado para combater irregularidades e promover um jogo seguro aos apostadores de todo o Estado.

Emoção e diversão em um só lugar

Além de toda a infraestrutura operacional e tecnológica, a NossaBet vai disponibilizar aos aficionados pelo mercado de apostas esportivas residentes no Paraná a oportunidade de se divertir e fazer sua “fezinha” em mais de 10 mil eventos esportivos por mês. A diversificada lista inclui campeonatos nacionais e internacionais de futebol, basquete, voleibol, futebol americano (NFL), eSports, tênis, entre outros.

Os jogadores também terão à disposição informações sobre o histórico recente dos times, que vão orientar os usuários sobre em quem apostar, além do auxílio de uma ferramenta chamada Bet Mentor, que sugere algumas partidas para serem apostadas de acordo com o aporte financeiro e objetivos de ganhos definidos pelo apostador.

Bônus de boas-vindas de 150%

A NossaBet preparou um incentivo extra para os apostadores nesta fase de lançamento. Após fazer o cadastro no site, os jogadores residentes no Paraná serão presenteados com um imperdível bônus de boas-vindas de 150% no primeiro depósito.

E não para por aí. A ação promocional habilita os jogadores a concorrerem a diversos prêmios no segundo e no terceiro depósito, utilizando outros cupons promocionais. Mas é importante ressaltar que o bônus de boas-vindas de 150% é válido apenas no primeiro depósito e tem como benefício máximo o valor de R$150.

Pagamento no PIX: rápido, simples e seguro

Para que os apostadores tenham a preocupação voltada apenas para os resultados das partidas e o desempenho dos jogadores durante os jogos, o site da NossaBet segue as normas de segurança estabelecidas pelo Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), do Governo Federal, e da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo maior proteção, lisura e eficácia nos processos financeiros.

Para realizar seus depósitos e sacar seus ganhos, os jogadores poderão utilizar o método PIX de pagamento, processo queridinho dos brasileiros, que torna a transferência mais rápida e eficiente.

A NossaBet é um site de apostas esportivas licenciado no Estado do Paraná, operado pela Concessionária de Loteria do Estado do Paraná, Laguna Serviços e Tecnologia SPE LTDA. Especializada em inovação e segurança, a NossaBet oferece uma ampla gama de apostas esportivas projetadas para proporcionar a melhor experiência de entretenimento para os apostadores brasileiros.