No último sábado, a Igreja do Avivamento Ministério Missionário foi o palco de uma celebração marcante, que reuniu membros da comunidade e parceiros para comemorar não apenas os 10 anos do Projeto Fonte de Água Viva, mas também a temporada de Páscoa.

Sob a liderança do Pastor Presidente João Carlos e da Pastora Vice-Presidente Marli Machado, o evento foi um momento de reflexão, gratidão e solidariedade.

A festividade iniciou com uma cerimônia religiosa especial, onde fiéis e convidados se uniram em oração e louvor, relembrando os princípios e valores que norteiam o Projeto Fonte de Água Viva ao longo de uma década. Em meio aos cânticos e mensagens de fé, a atmosfera era de esperança e renovação, características intrínsecas à mensagem pascal.

Ao longo do evento, a generosidade também se fez presente. Um total de 30 cestas básicas foram doadas a famílias necessitadas da comunidade, simbolizando o compromisso contínuo do ministério em servir ao próximo e promover o bem-estar social. Essa ação solidária ressoou não apenas entre os presentes, mas também naqueles que serão beneficiados pela iniciativa.

Com uma participação expressiva, o evento contou com a presença de 230 pessoas, entre membros da igreja, voluntários e amigos do projeto. A comunhão e o espírito de irmandade eram palpáveis, fortalecendo os laços comunitários e reforçando a importância do trabalho conjunto em prol de causas nobres.

O Pastor Presidente João Carlos expressou sua gratidão pela jornada de uma década do Projeto Fonte de Água Viva, destacando os desafios superados e os inúmeros frutos colhidos ao longo do caminho. Sua visão de um ministério comprometido com a transformação social e espiritual se tornou realidade graças ao apoio e dedicação de toda a congregação.

A Pastora Vice-Presidente Marli Machado enfatizou a relevância do evento como uma oportunidade de celebrar não apenas conquistas institucionais, mas também o verdadeiro significado da Páscoa: a ressurreição de Cristo e a esperança de vida eterna. Sua mensagem de fé e inspiração ressoou entre os presentes, reafirmando a importância da espiritualidade em tempos de desafios e incertezas.

O evento comemorativo dos 10 anos do Projeto Fonte de Água Viva e a celebração da Páscoa na Igreja do Avivamento Ministério Missionário foram momentos de profunda reflexão, gratidão e solidariedade. Sob a liderança visionária do Pastor Presidente João Carlos e da Pastora Vice-Presidente Marli Machado, a comunidade se uniu em uma jornada de fé, esperança e amor ao próximo.