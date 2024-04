A 1ª Promotoria de Justiça de Cerejeiras emitiu o Extrato de Portaria nº 000009/2024, instaurando o Procedimento Preparatório de n° 2023.0014.003.39237.

A ação decorre de uma notícia de fato registrada a partir de um requerimento de providências apresentado à promotoria por diversos comerciantes locais.

O documento, assinado eletronicamente por um técnico do Ministério Público, datado de 1º de abril de 2024, tem como objetivo investigar as alegações contra uma empresa considera “gigante” dos insumos agrícolas no cerrado – atualmente com sede em Rondônia. O empreendimento recentemente mudou de nomenclatura. No caso, ela está localizada em Cerejeiras. Os comerciantes relataram ao órgão de fiscalização e controle a existência de veneno no local, assim como o odor que é transmitido, possivelmente prejudicando a população próxima da área.

A portaria destaca a preocupação do Ministério Público em garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, além de assegurar o cumprimento das normas ambientais e de saúde pública.

A investigação visa esclarecer os fatos relatados pelos comerciantes e, se confirmados, tomar as medidas cabíveis para evitar danos à comunidade local.

A autenticidade do documento pode ser verificada por meio do link disponibilizado pelo MP/RO, onde são fornecidos mais detalhes sobre o procedimento instaurado pela Promotoria de Justiça de Cerejeiras.

CONFIRA: