Com participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhada pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi acompanhada por inúmeros vilhenenses nesta terça-feira, 2.

Esta é a 4ª etapa do evento, organizado pela Associação de Amigos e Pais de Autistas em Vilhena (AMAVI) em parceria com órgãos públicos municipais, como a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com a assessoria da AMAVI, a equipe da PRF, que foi designada a participar do evento, representou com maestria a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da participação dos órgãos públicos em ações educativas que priorizam a disseminação de informações relacionadas a necessidade de Inclusão Social que deveriam acontecer em todos os ambientes e não somente nas escolas.

A entidade ressaltou a importância das ações educativas que a equipe da PRF vem desenvolvendo nas escolas municipais desde o ano passado com o objetivo de realizar a conscientização sobre a importância da educação no trânsito.

“Vale ressaltar ainda que a participação da equipe pedagógica que compõe a PRF de Vilhena foi de suma importância neste evento, pois é notória a admiração das crianças especiais conforme está evidenciado nos registros fotográficos, principalmente as que estão no espectro autista que possuem hiperfoco em áreas relacionadas a execução das atividades de fiscalização do cumprimento da Lei desenvolvidas pela PRF em vias públicas”, destaca a o release enviado ao Extra de Rondônia.

O Chefe da PRF, Tiago Soares, e o titular da Semed, Flávio de Jesus, agradeceram à AMAVI pela participação na caminhada.

