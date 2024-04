Nos dias 05, 06 e 07 de abril, a cidade de Chupinguaia se transformará no epicentro da emoção e habilidade dos melhores laçadores de Rondônia, Mato Grosso e Acre, durante a 12ª edição da Festa de Laço Cumprido.

O evento, aguardado por centenas de espectadores e amantes de rodeios, promete trazer competição acirrada e momentos emocionantes.

Os preparativos para a festa estão a todo vapor, com a cidade sendo modernizada e adaptada para receber os competidores e o público. Os organizadores estão otimistas quanto ao sucesso do evento, destacando a paixão e o apoio dos milhares de admiradores desta modalidade de prova, que exige coragem, habilidade e técnica dos peões.

A abertura oficial está marcada para a sexta-feira, 05 de abril, a partir das 09h, com narração dos renomados locutores Kléberson Binho, Ivan Araújo e Guilherme Faria de Santa Luzia – RO. Além disso, a equipe do Ki-Burgão animará o público com um baile ao som da “Banda CHP”.

Os organizadores contam com a presença maciça do público e o apoio imprescindível da Prefeitura Municipal de Chupinguaia para tornar o evento um verdadeiro sucesso. As premiações, que variam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, são um atrativo a mais para os competidores mostrarem toda sua destreza e determinação.

Para mais informações sobre o evento, entre em contato com:

João Netto: (69) 9 9370-4918

Joarez: (69) 9 9319-4973

Antônio de Paula: (69) 9 8109-5862

Prepare-se para vivenciar três dias de pura adrenalina e tradição no coração de Chupinguaia.

Confira: