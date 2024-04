Um homem, identificado até o momento por Clemente, desapareceu na quarta-feira, 3, em uma fazenda próxima à cidade de Pimenteiras do Oeste. Homens do Corpo de Bombeiros de Vilhena foram mobilizados e estão atuando no local.

De acordo com dados obtidos pela reportagem do Extra de Rondônia, o homem é um funcionário da fazenda e estava envolvido na atividade de manejo do gado, quando precisou conduzir os animais através de um rio que corta a propriedade e deságua no rio Guaporé.

No entanto, após adentrar o rio com o gado, há indícios de que ele possa ter caído do cavalo, já que o animal retornou à sede da fazenda sem o homem. Outros funcionários foram ao local e realizaram buscas, porém sem sucesso em encontrar o colega.

Diante dessa situação, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Além disso, o Corpo de Bombeiros de Vilhena enviou soldados especializados para realizar buscas tanto na região quanto no rio, que é conhecido como “Riozinho”. Adicionalmente, a prefeitura de Pimenteiras disponibilizou uma equipe com barco e outra equipe com drones para auxiliar nas operações de busca.