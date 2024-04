SICOOB FRONTEIRAS Em Cacoal, na última terça-feira, registrei colaboradores da cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS das agências de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO, durante curso. Participaram gerentes de Negócios PF, PJ e Agro, gerente regional da Regional Guaporé, gerente de Estratégia e Negócios e de Gestão de Pessoas, consultores de Negócios e a diretora de Negócios Rosilaine Repiso, à esquerda na foto ao lado do professor Lucas Maciel Batista de São Paulo/SP, consultor da empresa Yassaka, que ministrou a Formação CVS aos participantes. A SICOOB FRONTEIRAS foi criada em 1999, por iniciativa de 59 empreendedores Cacoalenses, que hoje, soma mais de 20 mil cooperados nos três estados, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,

SICOOB FRONTEIRAS A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, criada em 1999 por iniciativa de 59 empreendedores locais, soma mais de 20 mil cooperados nos três estados, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na foto registrei na última terça-feira, em Cacoal, o professor Lucas Maciel Batista de São Paulo/SP, que ministrou a Formação CVS da empresa de consultoria Yassaka ao lado da diretora de Negócios Rosilaine Repiso e do gerente geral Edvaldo Rodrigues, participantes do curso com os gerentes de Negócios PF, PJ e Agro, gerente regional da Regional Guaporé, gerente de Estratégia e Negócios e de Gestão de Pessoas, consultores de Negócios das agências SICOOB FRONTEIRAS de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste em Rondônia.

MÊS DA MULHER na CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT Em Cacoal, no último dia oito, as concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandadas por Poliana Miranda, realizaram evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER e no evento a empresária bate papo descontraído com a fisioterapeuta Rosilene Soares.

SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO Registrei a empresária Ana Lúcia Butisiloff Lima na tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração em Rondônia. Ana Lúcia que é cliente do moderno e elegante ambiente, andou pelos maravilhosos showrooms para conhecer as novidades em mesas.

VISITA NA FÁBRICA DA DIMARE O projetista Thiago Vasconcelos, blusa marron, e o empresário Wesley Garcia, de óculos, sócio proprietário da DIMARE Móveis Planejados em Cacoal/RO, fizeram visita à fábrica da DIMARE em Francisco Beltrão/PR. Na foto Thiago e Wesley entre os supervisores gerais Fábio Trindade e Cristiano Grifis da DIMARE e Claúdia de Assis representante da DIMARE em Rondônia.

20 ANOS DE CONTÁGIO JOIAS Em Cacoal/RO, Kelly Polizello uma empreendedora nata com suas duas lojas CONTÁGIO JOIAS, comemora seus 20 ANOS de atividades na Capital do Café. Na loja do Paraty Shopping, na avenida Porto Velho no centro da cidade, registrei uma das consultoras de vendas durante expediente comercial.

20 ANOS DE CONTÁGIO JOIAS Em Cacoal/RO, Kelly Polizello uma empreendedora nata com suas duas lojas CONTÁGIO JOIAS, comemora seus 20 ANOS de atividades na Capital do Café. Na loja do Cacoal Shopping registrei a gerente Rosângela Araújo Silva e a consultora de vendas Lohayne Velten Duarte durante expediente comercial.

NOIVADO DE KÁTIA E VINICIUS Com extenso roteiro em recente viagem romântica, a advogada KÁTIA RIBEIRO e o psicólogo e neuropsicólogo VINICIUS SANTANA SOARES ficaram noivos no Peral antiga freguesia portuguesa no município de Proença a Nova, em Portugal. No roteiro lugares como deserto do Saara e a cidade Quarzazate no sul de Marrocos, apelidada popularmente de “porta do deserto”, amarraram laços na Ponte dos Namorados em Aveiro no centro de Portugal, e finalmente curtiram praias maravilhosas em San Andres, uma ilha colombiana no mar das Caraíbas, ao largo da costa da Nicarágua.

KATUO FEZ ANIVERSÁRIO O administrador de empresas e economista KATUO OKABAYASHI comemorou aniversário no último dia 27, ao lado da esposa jornalista Edna Okabayashi. O casal atualmente reside em Porto Velho/RO.

3ª EDIÇÃO MULHERES AO MAR A diretora Alessandra Stecca da MILHAS Viagens e Turismo em Cacoal/RO, com 38 países visitados em seu extenso e respeitado currículo profissional, realizou a prestigiada 3ª Edição MULHERES AO MAR no Raphsody of the Seas navio de cruzeiro operado pela companhia norte-americana Royal Caribbean International, com ponto de partida e chegada por Cartagena cidade portuária na costa caribenha da Colômbia, onde à beira-mar, fica a murada Cidade Antiga, fundada no século XVI, com praças, ruas de paralelepípedos e coloridos prédios coloniais. Com um clima tropical, a cidade também tem praias muito procuradas. Onze mulheres de Cacoal/RO, participaram desta inesquecível 3ª Edição MULHERES AO MAR.

VERA BIANCHINI NA ASSDACO Em Cacoal/RO, no último dia 26, a empresária Vera Travain Bianchini foi reconduzida ao cargo de presidente para o Biênio 2024/2026 da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO, assim como praticamente toda a atual diretoria. A associação é responsável pela gestão administrativa e financeira do Complexo Hospitalar São Daniel Comboni, que abriga o Centro Oncológico de Cacoal, onde atende pacientes de toda a região e de outros estados. Também no Complexo Hospitalar, após a celebração de uma parceria com o Governo do Estado, a ASSDACO disponibilizou uma área onde funciona o Hospital de Emergência e Urgência Heuro, este totalmente administrado pelo Estado. ASSDACO é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e é responsável por uma série de campanhas de prevenção ao câncer em diversos municípios do estado, oferecendo de forma gratuita à população a chance de realizar exames preventivos aos cânceres de mama e de próstata.