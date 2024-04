Na tarde de segunda-feira (01), o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e o Cidadania receberam oficialmente dezenas de vereadores em suas fileiras.

O objetivo de tais filiações é fortalecer a presença na política de Porto Velho, reunindo um grupo coeso e experiente para as próximas eleições.

Entre as autoridades presentes, estavam o prefeito de Porto Velho e presidente Estadual do PSDB – Hildon Chaves, presidente municipal do partido, Cleberson Paulo Pacheco e a pré-candidata à prefeitura de Porto Velho pelo Republicanos, Mariana Carvalho.

O prefeito de Porto Velho expressou sua satisfação com as novas filiações. “A busca pelo voto não é fácil, mas tenho a convicção que com que este grupo coeso, todos conhecidos, temos todas as condições de ter um resultado extraordinário e que fique marcado na história de Porto Velho”, comentou Hildon Chaves.

Mariana Carvalho, pré-candidata à prefeitura de Porto Velho, destacou a coragem de quem entra agora no cenário político, principalmente as mulheres, e a esperança de que tragam novas perspectivas para a cidade.

“A união e o diálogo político são muito importantes. Temos um time de confiança, com isso, é muito difícil as coisas não andarem. Todos têm um objetivo em comum: fazer Porto Velho melhor”, ressaltou a pré-candidata, Mariana Carvalho.

Com a chegada de novos vereadores, o PSDB e o Cidadania se consolidam e se posicionam com uma nova configuração e força política, para enfrentar novos desafios e construir melhorias para a cidade de Porto Velho.