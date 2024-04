Na noite da última terça-feira, 02 de abril, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com policiais do Batalhão de Fronteiras apreenderam duas armas de fogo na região de Cabixi. Um homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Colorado do Oeste.

Por volta das 19 horas, equipes da Polícia Militar empregadas na operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, que tem por finalidade combater os crimes transfronteiriços no estado de Rondônia, realizavam patrulhamento na área rural do município de Cabixi e, ao visualizarem uma caminhonete que transitava sentido Vila Neide, realizaram a abordagem.

Os militares realizaram uma revista no veículo e encontraram duas armas de fogo do tipo espingarda calibre 32 e oito cartuchos intactos do mesmo calibre.

O condutor do veículo informou não possuir documentação das armas, sendo assim, recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado, juntamente com as armas e munições apreendidas, na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Colorado do Oeste.