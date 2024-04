Lançado nesta quinta-feira (04) em Vilhena, com a presença do vice-governador Sérgio Gonçalves, do prefeito Flori Cordeiro, e do deputado Ezequiel Neiva, o programa Agiliza Saúde terá o aporte financeiro de R$ 9,3 milhões para cirurgias oftalmológicas, ortopédicas e de joelho.

Do montante, R$ 4 milhões é recurso de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva, que ainda tem assegurado em seu orçamento, mais R$ 2 milhões para reformas do Hospital Regional de Vilhena.

Ezequiel Neiva destacou que o investimento já está na conta da prefeitura de Vilhena, porém, o recurso visa o atendimento também aos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia, com população estimada em mais de 150 mil habitantes.

O deputado enfatizou que centenas de pacientes aguardam atendimentos para cirurgias oftalmológicas e de joelho. O parlamentar disse ainda, que o projeto atenderá grande parte da demanda na região do Cone Sul, e desafogará os grandes centros médicos do Estado, como Vilhena, Cacoal e Porto Velho.

“Esse investimento solucionará o problema de centenas de pacientes, amenizando a dor e sofrimento de tantas famílias. Pacientes com problema de visão correm o risco de não enxergar. Outros com problemas no joelho podem ficar sem andar. Essa é a nossa preocupação, cuidar para que essas pessoas possam ter o atendimento que merecem”, acrescentou Neiva ao agradecer o governador Marcos Rocha pela liberação do recurso.

Sérgio Gonçalves disse que o lançamento do projeto Agiliza Saúde é uma conquista da população do Cone Sul. Afirmou que é o investimento é reflexo da boa gestão dos recursos públicos por parte do governador Marcos Rocha. Citou que Vilhena é referência na saúde e que o trabalho abençoara centenas de famílias.

O prefeito Flori destacou a união política entorno da melhoria do atendimento na saúde. Disse que em pouco tempo espera comemorar os resultados do projeto.

Também participaram do evento o secretário estadual de Saúde, Jefferson Rocha; o secretário municipal de Saúde, Vagner Borges; secretários de saúde de todos os municípios do Cone Sul, além dos vereadores de Vilhena.

O projeto prevê:

– Mais de 7.000 atendimentos de fisioterapia pós-cirúrgico;

– Todos os exames pré-operatórios, num quantitativo de mais de 25 mil exames;

– ⁠Mais de mil cirurgias oftalmológica (650 cirurgias de catarata e 270 cirurgias de pterígio);

– ⁠Mais de 200 cirurgias de joelho de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e Menisco;

– ⁠Consultas pré e pós-cirúrgico com o acompanhamento com ortopedista;

– ⁠Além de todo o material cirúrgico para as cirurgias de joelho.