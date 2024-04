Um acidente envolvendo um carro e duas motocicletas ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 8, na BR-174, no perímetro urbano de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os condutores dos veículos envolvidos seguiam pela rodovia quando um carro, que iria acessar uma via secundária sentido bairro Bela Vista, colidiu com uma motociclista. Isso fez com que ela perdesse o controle da direção e colidisse com um motociclista que também trafegava pela rodovia.

No momento da colisão, a condutora da motocicleta sofreu ferimentos graves e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima passou por cirurgia e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O motociclista sofreu apenas escoriações leves, enquanto o motorista do carro não sofreu ferimentos.