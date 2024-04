O Ministério da Saúde anunciou uma proposta crucial para a melhoria da saúde em Vilhena, Rondônia.

Com um investimento significativo de mais de R$ 6 milhões, será construída uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na área do Moisés de Freitas, próximo à Escola Municipal José Paulo Paes.

A construção da nova UBS representa um marco significativo para a comunidade de Vilhena, proporcionando acesso a serviços de saúde de qualidade em uma estrutura moderna e bem equipada.

Com uma área de 2162 metros quadrados, a unidade terá capacidade para abrigar mais de 5 equipes de saúde, garantindo assim uma cobertura abrangente e eficaz para atender às necessidades da população.

Além de oferecer uma gama diversificada de serviços médicos, desde atendimento básico até procedimentos mais especializados, a nova unidade também terá espaço para atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças. Isso inclui programas de vacinação, acompanhamento pré-natal, atendimento odontológico, entre outros serviços essenciais para o bem-estar da comunidade.

A localização estratégica da unidade, próxima à Escola Municipal José Paulo Paes, garantirá um acesso facilitado aos serviços de saúde para os moradores da região, promovendo assim uma maior inclusão e assistência médica para todos.

A concretização do projeto é fruto de uma dedicação incansável por parte da Secretaria de Saúde de Vilhena, que trabalhou arduamente para viabilizar essa iniciativa em prol do bem-estar da população. O apoio decisivo do Senador Confúcio Moura e do deputado estadual Cirone Deiró foi fundamental para o sucesso dessa empreitada, demonstrando o compromisso desses representantes políticos com a saúde e o desenvolvimento de Vilhena.